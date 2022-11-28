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Росіяни перекидають залізницею до Білорусі ешелони ЗРК “Тор-М2”

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
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1106
Час на прочитання
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Росіяни перекидають залізницею до Білорусі ешелони ЗРК “Тор-М2”

Фото: Скріншот

Російські окупанти перекинули до Білорусі щонайменше 15 ЗРК “Тор-М2”.

Росіяни, які використовують територію Білорусі для війни проти України, перекинули туда щонайменше 15 ракетних комплексів “Тор-М2”.

Про це пише телеграм-канал Беларускі Гаюн.

Як зазначається, Росія перекинула до Білорусі великий ешелон з військовою технікою. Зокрема, йдеться про щонайменше 15 одиниць ЗРК “Тор-М2” та 10 одиниць інженерної техніки.

Ешелон відправився з Краснодарського краю залізницею 25 листопада. 28 числа його помітили у Вітебській області Білорусі. Пунктом призначення даного ешелону є залізнична станція Лісова - Барановичський район, Брестська область.

Там також додали, що то не останній військовий ешелон із ЗРК “Тор-М2”, які перекидають до Білорусі.

Нагадаємо, що, на думку експертів, мобілізованих росіян до Білорусі завозили ешелонами, а нині їх звідти вивозять в екстреному порядку літаками.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1106
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