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У Харківській області повідомляють про звуки вибухів

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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134
Час на прочитання
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У Харківській області повідомляють про звуки вибухів

Фото: Associated Press

Повітряну тривогу в регіоні не оголошували.

У понеділок, 28 листопада, у Харківській області чути звуки, схожі на вибухи

Про це повідомляють харківські телеграм-канали. 

28 листопада орієнтовно о 17:00 у районі міста Куп'янськ Харківської області місцеві жителі чули звуки вибухів. Прикметно, що в області не оголошували повітряну тривогу.

З чим пов'язані звуки вибухів поки офіційно невідомо. 

Звільнення Харківської області від російських окупантів 

Наприкінці вересня ЗСУ провели успішний контрнаступ у Харківській області. Тоді вдалось звільнити стратегічно важливе місто - Куп'янськ-Вузловий, яке росіяни захопили ще на початку повномасштабного вторгнення. 

Зараз російські терористи обстрілюють український Куп'янськ. У листопаді російські окупанти обстріляли поліклініку та будинок у Куп'янську. Внаслідок ворожої атаки загинуло двоє перехожих.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
134
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