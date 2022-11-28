У Харківській області повідомляють про звуки вибухів

Повітряну тривогу в регіоні не оголошували.

У понеділок, 28 листопада, у Харківській області чути звуки, схожі на вибухи.

Про це повідомляють харківські телеграм-канали.

28 листопада орієнтовно о 17:00 у районі міста Куп'янськ Харківської області місцеві жителі чули звуки вибухів. Прикметно, що в області не оголошували повітряну тривогу.

З чим пов'язані звуки вибухів поки офіційно невідомо.

Звільнення Харківської області від російських окупантів

Наприкінці вересня ЗСУ провели успішний контрнаступ у Харківській області. Тоді вдалось звільнити стратегічно важливе місто - Куп'янськ-Вузловий, яке росіяни захопили ще на початку повномасштабного вторгнення.

Зараз російські терористи обстрілюють український Куп'янськ. У листопаді російські окупанти обстріляли поліклініку та будинок у Куп'янську. Внаслідок ворожої атаки загинуло двоє перехожих.

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