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В Харьковской области сообщают о звуках взрывов

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1392
Время на прочтение
1 мин
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В Харьковской области сообщают о звуках взрывов

Фото: Associated Press

Воздушная тревога в регионе не была оглашена.

В понедельник, 28 ноября, в Харьковской области слышны звуки, похожие на взрывы.

Об этом сообщают харьковские телеграммы-каналы.

28 ноября ориентировочно в 17.00 в районе города Купянск Харьковской области местные жители слышали звуки взрывов. Примечательно, что в области не объявили воздушную тревогу.

С чем связаны звуки взрывов, пока официально неизвестно.

Освобождение Харьковской области от российских оккупантов 

В конце сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в Харьковской области. Тогда удалось освободить стратегически важный город – Купянск-Узловой, который россияне захватили еще в начале полномасштабного вторжения.

В настоящее время российские террористы обстреливают украинский Купянск. В ноябре российские оккупанты обстреляли поликлинику и дом в Купянске. В результате вражеской атаки погибли двое прохожих.

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Дата публикации
Просмотры
1392
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