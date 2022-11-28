В Харьковской области сообщают о звуках взрывов

Воздушная тревога в регионе не была оглашена.

В понедельник, 28 ноября, в Харьковской области слышны звуки, похожие на взрывы.

Об этом сообщают харьковские телеграммы-каналы.

28 ноября ориентировочно в 17.00 в районе города Купянск Харьковской области местные жители слышали звуки взрывов. Примечательно, что в области не объявили воздушную тревогу.

С чем связаны звуки взрывов, пока официально неизвестно.

Освобождение Харьковской области от российских оккупантов

В конце сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в Харьковской области. Тогда удалось освободить стратегически важный город – Купянск-Узловой, который россияне захватили еще в начале полномасштабного вторжения.

В настоящее время российские террористы обстреливают украинский Купянск. В ноябре российские оккупанты обстреляли поликлинику и дом в Купянске. В результате вражеской атаки погибли двое прохожих.

Читайте также: