В Харьковской области сообщают о звуках взрывов

Воздушная тревога в регионе не была оглашена.
В понедельник, 28 ноября, в Харьковской области слышны звуки, похожие на взрывы.
Об этом сообщают харьковские телеграммы-каналы.
28 ноября ориентировочно в 17.00 в районе города Купянск Харьковской области местные жители слышали звуки взрывов. Примечательно, что в области не объявили воздушную тревогу.
С чем связаны звуки взрывов, пока официально неизвестно.
Освобождение Харьковской области от российских оккупантов
В конце сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в Харьковской области. Тогда удалось освободить стратегически важный город – Купянск-Узловой, который россияне захватили еще в начале полномасштабного вторжения.
В настоящее время российские террористы обстреливают украинский Купянск. В ноябре российские оккупанты обстреляли поликлинику и дом в Купянске. В результате вражеской атаки погибли двое прохожих.
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