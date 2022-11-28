Кара Делевінь шокувала зізнанням, що хотіла вчинити самогубство

Знаменитість поділилася, через що у неї виникали такі тривожні думки.

Відома британська модель та акторка Кара Делевінь зізналась, що хотіла вчинити самогубство. Зірка поділилася, що врятувало її від тривожних думок.

Кара, яка є пансексуалкою, поділилася, що тривалий час вона не могла прийняти себе. Зокрема, через свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію, Кара почувалася інакшою. На цьому тлі у зірки почали виникати думки про самогубство.

"Я не могла ні з ким поговорити про це. У мене було багато внутрішньої гомофобії та сорому. Я думала, що я ненормальна. Я думала про те, щоб покінчити зі своїм життям, і це було декілька разів. Я дуже рада, що цього не зробила, бо якщо я можу допомогти будь-якій іншій дитині, це багато що для мене означає", - розповіла Кара, пише Mirror.

Кара Делевінь / Фото: Associated Press

Також знаменитість поділилася, як змогла нарешті прийняти себе. Як виявилося, зірці допомогли знімання у документальному фільмі "Планета сексу".

"Це дуже змінило моє життя. Тепер я щасливіша, ніж будь-коли. Я дуже-дуже пишаюся тим, що ми створили", - зазначила знаменитість.

Зазначимо, Кара Делевінь має нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Спочатку вважалося, що зірка має більший потяг до жінок, адже тривалий час вона будувала стосунки саме з ними. Зокрема. Кара зустрічалася з Мішель Родрігез, донькою Майкла Джексона – Періс, Ешлі Бенсон та іншими. Утім, знаменитість розповідала, що насправді вона пансексуалка.

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