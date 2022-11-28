Кара Делевинь шокировала признанием, что хотела совершить самоубийство

Известная британская модель и актриса Кара Делевинь призналась, что хотела совершить самоубийство. Звезда поделилась, что спасло ее от тревожных мыслей.

Кара, которая является пансексуалкой, поделилась, что долгое время она не могла принять себя. В частности, из-за своей нетрадиционной сексуальной ориентации, Кара чувствовала себя иначе. На этом фоне у звезды возникли мысли о самоубийстве.

"Я не могла ни с кем поговорить об этом. У меня было много внутренней гомофобии и стыда. Я думала, что я ненормальная. Я думала о том, чтобы покончить со своей жизнью, и это было несколько раз. Я очень рада, что этого не сделала, потому что если я могу помочь любому другому ребенку, это многое для меня означает", — рассказала Кара, пишет Mirror.

Кара Делевинь / Фото: Associated Press

Также знаменитость поделилась, как смогла наконец-то принять себя. Как оказалось, звезде помогли съемки в документальном фильме "Планета секса".

"Это очень изменило мою жизнь. Теперь я счастливее, чем когда-либо. Я очень-очень горжусь тем, что мы создали", — отметила знаменитость.

Отметим, что у Кары Делевинь нетрадиционная сексуальная ориентация. Сначала считалось, что у звезды больше влечение к женщинам, ведь долгое время она строила отношения именно с ними. В частности. Кара встречалась с Мишель Родригез, дочерью Майкла Джексона – Пэрис, Эшли Бенсон и другими. Впрочем, знаменитость рассказывала, что на самом деле она – пансексуалка.

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