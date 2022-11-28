Дженнифер Лопес и Бен Аффлек оказались на грани развода — СМИ

Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек, которые лишь несколько месяцев назад поженились, оказались на грани развода.

По словам инсайдеров, кризис в отношениях звездной пары возник из-за недоразумения между мамы Дженнифер и Бена, пишет IBTimes со ссылкой на National Enquirer.

Говорят, что семья Аффлека не очень довольна выбором сына, поэтому построить дружеские отношения между родителями и не удается. По словам некоторых источников, мать актера, Крис Энн Болд, все еще на стороне бывшей жены Бена, Дженнифер Гарнер.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: OnTheJLo.com

"Их (родителей – прим.ред.) держат далеко друг от друга, потому что Бен и Джей Ло знают, что скорее всего это будет третья мировая война, если их посадят за один обеденный стол", – говорит инсайдер.

Знакомые супруги взволнованы, что такое напряжение может привести к разводу пара.

"Джей Ло и Бен сейчас решают множество проблем. Среди друзей есть серьезная обеспокоенность, что они могут не справиться в долгосрочной перспективе", — говорят источники.

На публике Дженнифер Лопес и Бен Аффлек выглядят счастливыми. Недавно супруги заметили на свидании на Бродвее.

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