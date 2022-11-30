С кого брал пример Путин при вторжении в Украину: мнение генерала СБУ

Руководство России при планировании полномасштабного вторжения в Украину использовало ту же тактику, что и СССР в 1968 году при вводе войск в Чехословакию.

Об этом рассказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в эфире канала "Freeдом".

По его словам, РФ оказалась абсолютно не готова к длительной войне.

"Мы уже понимаем, что с самого начала происходило. Они взяли старую тактику, которая была использована при введении войск в Чехословакию в 1968 году, и просто копировали эту военную операцию", - заявил генерал-майор запаса СБУ.

Ягун привел примеры таких заимствований:

"Там начиная от знаков на боевой технике и заканчивая обращением к военнослужащим, чтобы они или вообще не принимали участия в боевых действиях, или переходили на сторону врага. Даже использование аэродрома, который мог быть для них базой, как у нас в Гостомеле - точно такая же тактика была в Чехословакии".

Как известно, вторжение войск СССР в Чехословакию проходило с 21 августа до 11 сентября 1968 года. Целью Советского Союза было свержение чехословацкого правительства и прекращение либеральных реформ в республике - так называемой Пражской весны. В ходе вторжения было убито более 100 и ранено более 500 граждан Чехословакии, в подавляющем большинстве мирных жителей. В результате военной операции Чехословакия де-факто стала оккупированной страной. Войска СССР, до 130 тыс. человек, оставалась в республике до 1991 года.

Напомним, ранее экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун рассказал, куда делся российский террорист Игорь Гиркин и какое задание он получил от ФСБ.

Также Виктор Ягун рассказал, от кого российский диктатор Владимир Путин унаследовал традицию заводить себе двойников.

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