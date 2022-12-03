Франция – Польша: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/8 финала ЧМ-2022

Левандовски и Ко попытаются победить действующих чемпионов мира.
В воскресенье, 4 декабря, в третьем матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу сборная Франции встретится с Польшей.
Поединок состоится на стадионе "Эль-Туммама" в Дохе. Стартовый свисток раздастся в 17:00 по киевскому времени.
Французы на пути в плей-офф разгромили Австралию (4:1), победили Данию (2:1) и сенсационно уступили Тунису (0:1).
Польша в групповом этапе расписала безголевую ничью с Мексикой (0:0), одолела Саудовскую Аравию (2:0) и проиграла Аргентине (0:2).
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Где смотреть матч Франция – Польша
На территории Украины поединок в прямой трансляции будут транслировать по региональным каналам Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
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Прогнозы букмекеров на матч Франция – Польша
Абсолютным фаворитом этой встречи специалисты называют французов. В их победу принимаются ставки коэффициентом 1,33. Ничья – 5,40. Триумф поляков – 11,50.
На проход сборной Франции в 1/4 финала можно поставить с коэффициентом 1,13, Польше – 6,50.
Напомним, в четвертьфинале победитель пары Франция – Польша сразится с сильнейшим в дуэли Англия – Сенегал, которые свой матч 1/8 финала проведут также 4 декабря, но в 21:00 по киевскому времени.
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