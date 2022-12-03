Франция – Польша: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2022

Текстовый репортаж поединка 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Польши.

В воскресенье, 4 декабря, в третьем матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу сборная Франции встретится с Польшей.

Поединок состоится на стадионе "Эль-Туммама" в Дохе. Стартовый свисток раздастся в 17:00 по киевскому времени.

Французы на пути в плей-офф разгромили Австралию (4:1), победили Данию (2:1) и сенсационно уступили Тунису (0:1).

Польша в групповом этапе расписала безголевую ничью с Мексикой (0:0), одолела Саудовскую Аравию (2:0) и проиграла Аргентине (0:2).

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка между французами и поляками.