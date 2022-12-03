Франція – Польща: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2022

Текстовий репортаж поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу між збірними Франції та Польщі.

У неділю, 4 грудня, у третьому матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Франції зустрінеться з Польщею.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Ель-Туммама" в Досі. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Французи на шляху до плейоф розгромили Австралію (4:1), перемогли Данію (2:1) та сенсаційно поступилися Тунісу (0:1).

Польща у груповому етапі розписала безгольову нічию з Мексикою (0:0), здолала Саудівську Аравію (2:0) та програла Аргентині (0:2).

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку між французами та поляками.