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Франція – Польща: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2022

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
Дата публікації
Перегляди
278
Час на прочитання
1 хв
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Франція – Польща: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2022

Текстовий репортаж поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу між збірними Франції та Польщі.

У неділю, 4 грудня, у третьому матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Франції зустрінеться з Польщею.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Ель-Туммама" в Досі. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

  • Французи на шляху до плейоф розгромили Австралію (4:1), перемогли Данію (2:1) та сенсаційно поступилися Тунісу (0:1).
  • Польща у груповому етапі розписала безгольову нічию з Мексикою (0:0), здолала Саудівську Аравію (2:0) та програла Аргентині (0:2).

 До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку між французами та поляками.

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Дата публікації
Перегляди
278
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