Франція – Польща: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу ЧС-2022

У неділю, 4 грудня, у третьому матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Франції зустрінеться з Польщею.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Ель-Туммама" в Досі. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Французи на шляху до плейоф розгромили Австралію (4:1), перемогли Данію (2:1) та сенсаційно поступилися Тунісу (0:1).

Польща у груповому етапі розписала безгольову нічию з Мексикою (0:0), здолала Саудівську Аравію (2:0) та програла Аргентині (0:2).

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Де дивитися матч Франція – Польща

На території України поєдинок у прямій трансляції транслюватимуть регіональні канали Суспільного, сайт Суспільне Спорт та відеосервіс MEGOGO.

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Прогнози букмекерів на матч Франція – Польща

Абсолютним фаворитом цієї зустрічі фахівці називають французів. На їхню перемогу приймаються ставки коефіцієнтом 1,33. Нічия – 5,40. Тріумф поляків – 11,50.

На прохід збірної Франції до 1/4 фіналу можна поставити з коефіцієнтом 1,13, Польщі – 6,50.

Нагадаємо, у чвертьфіналі переможець пари Франція – Польща битиметься із сильнішим в дуелі Англія – Сенегал, які свій матч 1/8 фіналу проведуть також 4 грудня, але о 21:00 за київським часом.

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