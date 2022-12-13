Аргентина розгромила Хорватію та стала першим фіналістом ЧС-2022

У вівторок, 13 грудня, збірна Аргентини здолала національну команду Хорватії у матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022. Зустріч на стадіоні "Лусаїл-Айконік" завершилася з рахунком 3:0 .

"Альбіселесте" вийшли вперед на 34-й хвилині. Хуліан Альвареса вивели на побачення з Домініком Ліваковичем, а хорватський голкіпер збив аргентинського нападника. Арбітр призначив пенальті, який впевнено реалізував Ліонель Мессі.

За п'ять хвилин Альварес подвоїв перевагу своєї команди, увірвавшись до штрафного і проштовхнувши м'яч повз Ліваковича - 2:0.

В середині другого тайму Аргентина довела справу до розгрому! Мессі ефектно розібрався із Йошко Гвардіолом на правому фланзі та викотив під удар Альваресу, а той розстріляв ворота Ліваковича, оформивши дубль.

Збірна Аргентини стала першим фіналістом світової першості. Хорватія боротиметься за третє місце. В іншому півфіналі ЧС-2022 чинні чемпіони світу – французи – позмагаються з головною сенсацією нинішнього Мундіалю – збірною Марокко. Цей матч відбудеться в середу, 14 грудня. Початок – о 21:00 за київським часом.

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