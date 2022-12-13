Аргентина разгромила Хорватию и стала первым финалистом ЧМ-2022

Во вторник, 13 декабря, сборная Аргентины одолела национальную команду Хорватии в матче 1/2 финала чемпионата мира-2022. Встреча на стадионе "Лусаил-Айконик" завершилась со счетом 3:0 .

"Альбиселесте" вышли вперед на 34-й минуте. Хулиана Альвареса вывели на свидание с Домиником Ливаковичем, а хорватский голкипер сбил аргентинского нападающего. Арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал Лионель Месси.

Через пять минут Альварес удвоил преимущество своей команды, ворвавшись в штрафную и протолкнув мяч мимо Ливаковича — 2:0.

В середине второго тайма Аргентина довела дело до разгрома! Месси эффектно разобрался с Йошкой Гвардиолом на правом фланге и выкатил под удар Альвареса, а тот расстрелял ворота Ливаковича, оформив дубль.

Сборная Аргентины стала первым финалистом мирового первенства. Хорватия будет бороться за третье место. Во втором полуфинале ЧМ-2022 действующие чемпионы мира – французы – сразятся с главной сенсацией нынешнего Мундиаля – сборной Марокко. Этот матч состоится в среду, 14 декабря. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

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