Франция – Марокко: где смотреть и ставки букмекеров на полуфинал ЧМ-2022

Африканцы уже вошли в историю Мундиалей, а теперь попытаются не пустить в финал действующих чемпионов мира.

В среду, 14 декабря, в матче 1/2 финала чемпионата мира-2022 по футболу сборная Франции сыграет с Марокко.

Поединок состоится на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Французы на пути в плей-офф разгромили Австралию (4:1), победили Данию (2:1) и сенсационно уступили Тунису (0:1), завершив групповой этап на первом месте.

В 1/8 финала команда Дидье Дешама победила Польшу (3:1), а в четвертьфинале "Ле Блэ" драматично одолели Англию (1:2).

Марокканцы создали громкую сенсацию еще на групповом этапе, где заняли первую строчку. Африканцы расписали ничью с Хорватией (0:0), победили Бельгию (0:2) и одолели Канаду (1:2).

В 1/8 финала команда Валида Реграги неожиданно выбила из турнира сборную Испании – основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти "атласные львы" оказались точнее. В четвертьфинале марокканцы преподнесли очередной сюрприз, отправив домой (1:0) португальцев и их лидера Криштиану Роналду.

Таким образом, сборная Марокко установила уникальное достижение. Марокканцы стали первой в истории африканской сборной, которая вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу.

Где смотреть матч Франция – Марокко

На территории Украины поединок в прямой трансляции будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

Текстовая онлайн трансляция матча Франция – Марокко будет доступна на нашем сайте.

Также посмотреть игру можно на платформе « Киевстар ТВ » на канале Суспильне Киев.

А по промокоду TSNUA вам будет предоставлен бесплатный доступ на 7 дней.

Чтобы воспользоваться промокодом:

1. Загрузите приложение «Киевстар ТВ» или откройте браузер на компьютере.

2. Зайдите в приложение и введите номер телефона и пароль, который поступит в SMS.

3. Перейдите в раздел "Профиль", затем нажмите "Ввод промокода" и введите промокод TSNUA.

4. Вам предоставлен доступ к 300+ ТВ-каналам и 20 000 фильмам, сериалам и мультфильмам.

Сервис доступен на смартфонах, Smart TV, Android TV.

Прогнозы букмекеров на матч Франция – Марокко

Абсолютным фаворитом полуфинального поединка букмекеры считают сборную Франции. На ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1,55. Ничья – 4,05. Вероятность успеха марокканцев после двух таймов игры оценивается коэффициентом 7,60.

На проход "трехцветных" в финал принимаются ставки с коэффициентом 1,24. На то, что сборная Марокко снова сможет удивить и оформить исторический выход в финал – 4,40.

Напомним, в другом полуфинале ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет с Хорватией. Этот матч состоится днем ранее – во вторник, 13 декабря. Начало – в 21:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция поединка также доступна на нашем сайте.

Читайте также:

Аргентина – Хорватия: где смотреть и ставки букмекеров на полуфинал ЧМ-2022

Вторая трагедия за неделю: на ЧМ-2022 в Катаре внезапно умер еще один журналист

ЧМ-2022 по футболу: букмекеры перед полуфиналами назвали нового фаворита турнира