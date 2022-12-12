Франція – Марокко: де дивитися і ставки букмекерів на півфінал ЧС-2022

Африканці вже увійшли до історії Мундіалів, а тепер спробують не пустити до фіналу чинних чемпіонів світу.

У середу, 14 грудня, в матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Франції зіграє з Марокко.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Ель-Байт" в Ель-Хаурі. Стартовий свисток головного арбітра пролунає о 21:00 за київським часом.

Французи на шляху до плейоф розгромили Австралію (4:1), перемогли Данію (2:1) та сенсаційно поступилися Тунісу (0:1), завершивши груповий етап на першому місці.

В 1/8 фіналу команда Дідьє Дешама перемогла Польщу (3:1), а у чвертьфіналі "Ле Бле" драматично здолали Англію (1:2).

Марокканці створили гучну сенсацію ще на груповому етапі, де посіли першу сходинку. Африканці розписали нічию з Хорватією (0:0), перемогли Бельгію (0:2) та здолали Канаду (1:2).

В 1/8 фіналу команда Валіда Реграгі несподівано вибила з турніру збірну Іспанії – основний час матчу завершився з рахунком 0:0, а в серії пенальті "атласні леви" виявилися більш влучними. У чвертьфіналі марокканці піднесли черговий сюрприз, відправивши додому (1:0) португальців та їхнього лідера Кріштіану Роналду.

Таким чином, збірна Марокко встановила унікальне досягення. Марокканці стали першою в історії африканською збірною, яка вийшла до півфіналу чемпіонату світу з футболу.

Де дивитися матч Франція – Марокко

На території України поєдинок у прямій трансляції транслюватимуть регіональні канали Суспільного, сайт Суспільне Спорт та відеосервіс MEGOGO.

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Прогнози букмекерів на матч Франція – Марокко

Абсолютним фаворитом півфінального поєдинку букмекери вважають збірну Франції. На її перемогу в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,55. Нічия – 4,05. Імовірність успіху марокканців після двох таймів гри оцінюєтся коефіцієнтом 7,60.

На прохід "триколірних" до фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,24. На те, що збірна Марокко знову зможе здивувати та оформити історичний вихід до фіналу – 4,40.

Нагадаємо, в іншому півфіналі ЧС-2022 збірна Аргентини зіграє з Хорватією. Цей матч відбудеться днем раніше – у вівторок, 13 грудня. Початок – о 21:00 за київським часом. Онлайн-трансляція поєдинку також доступна на нашому сайті.

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