Франція – Марокко: онлайн-трансляція півфіналу ЧС-2022

Текстовий репортаж поєдинку 1/2 фіналу чемпіонату світу з футболу між збірними Франції та Марокко.

У середу, 14 грудня, в матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Франції зіграє з Марокко.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Ель-Байт" в Ель-Хаурі. Стартовий свисток головного арбітра пролунає о 21:00 за київським часом.

Французи посіли перше місце в групі з Австралією, Данією та Тунісом. В 1/8 фіналу команда Дідьє Дешама перемогла Польщу, а у чвертьфіналі драматично здолала Англію.

Марокканці сенсаційно виграли квартет, де змагалися з Хорватією, Бельгією та Канадою. В 1/8 фіналу команда Валіда Реграгі несподівано вибила з турніру збірну Іспанії. У чвертьфіналі марокканці піднесли черговий сюрприз, відправивши додому португальців.

Зазначимо, що в іншому півфіналі ЧС-2022 збірна Аргентини зіграє з Хорватією. Цей матч відбудеться днем раніше – у вівторок, 13 грудня. Початок – о 21:00 за київським часом. Онлайн-трансляція поєдинку доступна на нашому сайті.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку між французами і марокканцями.