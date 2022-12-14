У прикордонних до України областях РФ - "бавовна": момент вибуху потрапив на відео

У Курській та Брянській областях Росії, що межують з Україною, 14 грудня прогриміли потужні вибухи.

Про це пишуть місцеві пабліки.

Як повідомляють місцеві жителі, щонайменше два вибухи пролунали в Курську. Туди прилетіло поблизу аеропорту, а у Брянській області вибухи було чутно у Клинцях. Після "прильоту" в місті частково виникли проблеми з електроенергією. У деяких районах зникло світло.

У Мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано момент удару у Брянській області.

У Росії відреагували на "бавовну" і традиційно звинуватили в обстрілах Україну та заявили "про блискучу роботу ППО". Так, губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що нібито над Клинцями спрацювала система ППО. А також запевнив, що нібито "всі ракети, випущені ЗСУ, були збиті". Подібний коментар надав губернатор Курської області Роман Старовойт. Посадовець заявив, що над Курським районом увечері спрацювала ППО. За його словами, постраждалих та руйнувань немає. Куди прилетіло - він не уточнив.

"Бавовна" у Клинцях на Брянщині

У Брянській області РФ, у Клинцях вночі 13 грудня пролунали вибухи в районі військової частини. Як інформували місцеві телеграм-канали, ймовірне місце прильотів у Клинцях – стоянка техніки Міноборони РФ.

Зазначимо, що у Клинцях перебувають багато мобілізованих, зокрема тих, хто відмовився воювати та був вивезений з полігону в бєлгородському селищі Солоті.

Зеленський за 14 грудня: спокою на передовій немає

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