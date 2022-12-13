Франция – Марокко: онлайн-трансляция полуфинала ЧМ-2022

Текстовый репортаж поединка 1/2 финала чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Марокко.

В среду, 14 декабря, в матче 1/2 финала чемпионата мира-2022 по футболу сборная Франции сыграет с Марокко.

Поединок состоится на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Французы заняли первое место в группе с Австралией, Данией и Тунисом. В 1/8 финала команда Дидье Дешама победила Польшу, а в четвертьфинале драматично одолела Англию.

Марокканцы сенсационно выиграли квартет, где соперничали с Хорватией, Бельгией и Канадой. В 1/8 финала команда Валида Реграги неожиданно выбила из турнира сборную Испании. В четвертьфинале марокканцы преподнесли очередной сюрприз, отправив домой португальцев.

Отметим, что в другом полуфинале ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет с Хорватией. Этот матч состоится днем ранее – во вторник, 13 декабря. Начало – в 21:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция поединка доступна на нашем сайте.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка между французами и марокканцами.