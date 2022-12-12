Аргентина – Хорватия: онлайн-трансляция полуфинала ЧМ-2022

Текстовый репортаж поединка 1/2 финала чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Хорватии.

Во вторник, 13 декабря, в матче 1/2 финала чемпионата мира-2022 по футболу сборная Аргентины сыграет с Хорватией.

Поединок состоится на стадионе "Лусаил-Айконик" в Лусаиле. Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени.

Аргентинцы заняли первое место в группе с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей. В 1/8 финала "альбиселесте" обыграли Австралию, а в четвертьфинале Лео Месси и компания в серии пенальти выбили из турнира сборную Нидерландов.

Хорватия финишировала второй в квартете с Марокко, Канадой и Бельгией. В 1/8 финала "клетчатые" в серии пенальти победили команду Японии, а в четвертьфинале подопечные Златко Далича в серии послематчевых 11-метровых оставили за бортом турнира Бразилию.

Отметим, что в другом полуфинале ЧМ-2022 действующие чемпионы мира – французы – сразятся с главной сенсацией нынешнего Мундиаля – сборной Марокко. Этот матч состоится в среду, 14 декабря. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка между аргентинцами и хорватами.