Жена Андрея Беднякова рассмешила Сеть домашним видео с 7-летней дочерью

Жена шоумена Андрея Беднякова, телеведущая Анастасия Короткая, поделилась новым видео со старшей дочерью Ксенией.

На своей странице в Instagram молодая мамочка показала, как проводит свои будни вместе с двумя детьми в США. Один из роликов сняла дочь звездной пары.

На видео Анастасия пыталась спокойно пообедать, пока спит младший сын Остап, а вот Ксения решила немного подразнить маму и начала кривляться на камеру.

"Села борщик поесть, пока Остап наконец-то заснул, и Ксения попросила включить камеру. Я сразу не поняла, зачем, а оказывается это она для своего несуществующего ТикТок смешное видео придумала", — рассказала ведущая.

Пользователи Сети посмеялись над креативом семьи в комментариях. Не обошел вниманием ролик жены и дочери и сам Бедняков.

"Именно так я и вижу все видео в ТикТок", — пошутил шоумен.

Ранее Анастасия Короткая порадовала поклонников реакцией одномесячного сына на свое пение.

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