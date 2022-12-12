Аргентина – Хорватія: онлайн-трансляція півфіналу ЧС-2022

Текстовий репортаж поєдинку 1/2 фіналу чемпіонату світу з футболу між збірними Аргентини та Хорватії.

У вівторок, 13 грудня, в матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Аргентини зіграє з Хорватією.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Лусаїл-Айконік" у Лусаїлі. Початок зустрічі – о 21:00 за київським часом.

Аргентинці посіли перше місце в групі з Саудівською Аравією, Мексикою та Польщею. В 1/8 фіналу "альбіселесте" обіграли Австралію, а в чвертьфіналі Лео Мессі та компанія в серії пенальті вибили з турніру збірну Нідерландів.

Хорватія фінішувала другою у квартеті з Марокко, Канадою та Бельгією. В 1/8 фіналу "картаті" у серії пенальті перемогли команду Японії, а в чвертьфіналі підопічні Златко Даліча в серії післяматчевих 11-метрових залишили за бортом турніру Бразилію.

Зазначимо, що в іншому півфіналі ЧС-2022 чинні чемпіони світу – французи – позмагаються з головною сенсацією нинішнього Мундіалю – збірною Марокко. Цей матч відбудеться в середу, 14 грудня. Початок – о 21:00 за київським часом.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку між аргентинцями та хорватами.