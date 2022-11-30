Хорватія – Бельгія: де дивитися і ставки букмекерів на матч ЧС-2022

Збірна Бельгії боротиметься за місце у плейоф проти чинних фіналістів чемпіонату світу.

У четвер, 1 грудня, в матчі 3-го туру групи F чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Хорватії зіграє з національною командою Бельгії.

Поєдинок відбудеться на стадіоні Ахмед бін Алі в Аль-Райяні. Початок зустрічі – о 17:00 за київським часом.

У перших двох турах хорватська збірна заробила 4 очки: розписала безгольову нічию з Марокко (0:0) та розгромила Канаду (4:1).

Бельгійці перед заключним туром мають у своєму активі 3 бали. На старті турніру вони мінімально перемогли Канаду (1:0), після чого поступилися Марокко (0:2).

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Де дивитися матч Хорватія – Бельгія

На території України поєдинок у прямій трансляції транслюватимуть регіональні канали Суспільного, сайт Суспільне Спорт та відеосервіс MEGOGO.

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Прогнози букмекерів на матч Хорватія – Бельгія

На думку фахівців, шанси на перемогу у поєдинку приблизно рівні. На перемогу хорватів можна поставити з коефіцієнтом 2,65. Нічия – 3,35. Тріумф бельгійців оцінюється в 2,75.

У паралельному матчі 3-го туру цього квартету битимуться Канада і Марокко. Цей поєдинок також розпочнеться о 17:00 за київським часом.

До плейоф (1/8 фіналу) з групи вийдуть дві найкращі команди.

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