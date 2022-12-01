Лист із, ймовірно, вибухівкою надійшов до посольства США в Мадриді

Посольство США в Мадриді отримало лист, схожий до п’яти листів-бомб, надісланих до посольства України в Іспанії та інших місць у країні.

Про це повідомляє Alarabiya News.

Іспанська поліція підтвердила агентству Reuters, що в посольстві було перехоплено конверт, схожий на попередні листи-бомби.

Дорога біля посольства в іспанській столиці перекрита, на місці присутня поліція.

У Мережі з'явилося відео з ситуацією біля дипломатичної установи.

#ÚLTIMAHORA Otro paquete bomba en la embajada de EEUU en Madrid. Sería el sexto del día. pic.twitter.com/YAZlYPPle0 — Borja Jiménez (@borjajimenezd) December 1, 2022

Що відомо про листи з вибухівками в Іспанії

На території посольства України в Мадриді 30 листопада пролунав вибух. З’ясувалося, що невідомі надіслали пакунок із вибухівкою українському послу в Іспанії Сергію Погорельцеву. Його секретарка запідозрила небезпеку та викликала охоронця.

Схожий на попередній пакунок того ж дня надійшов до штаб-квартири іспанського виробника зброї Instalaza в Сарагосі. Компанія виробляє РСЗВ С90, яку Іспанія передавала Україні.

1 грудня стало відомо, шо в Мадриді виявили посилку з бомбою, адресовану супутниковому центру ЄС (SatCen). Це ключова установа в наданні стратегічної інформації ЗСУ у війні.

Вибухівку знайшли і в листах на ім'я прем'єра Іспанії Педро Санчеса.

В українському посольстві в Мадриді вибух - стартувало розслідування

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