Лист із, ймовірно, вибухівкою надійшов до посольства США в Мадриді

Дорога біля посольства перекрита.
Посольство США в Мадриді отримало лист, схожий до п’яти листів-бомб, надісланих до посольства України в Іспанії та інших місць у країні.
Про це повідомляє Alarabiya News.
Іспанська поліція підтвердила агентству Reuters, що в посольстві було перехоплено конверт, схожий на попередні листи-бомби.
Дорога біля посольства в іспанській столиці перекрита, на місці присутня поліція.
У Мережі з'явилося відео з ситуацією біля дипломатичної установи.
#ÚLTIMAHORA Otro paquete bomba en la embajada de EEUU en Madrid. Sería el sexto del día. pic.twitter.com/YAZlYPPle0— Borja Jiménez (@borjajimenezd) December 1, 2022
Що відомо про листи з вибухівками в Іспанії
На території посольства України в Мадриді 30 листопада пролунав вибух. З’ясувалося, що невідомі надіслали пакунок із вибухівкою українському послу в Іспанії Сергію Погорельцеву. Його секретарка запідозрила небезпеку та викликала охоронця.
Схожий на попередній пакунок того ж дня надійшов до штаб-квартири іспанського виробника зброї Instalaza в Сарагосі. Компанія виробляє РСЗВ С90, яку Іспанія передавала Україні.
1 грудня стало відомо, шо в Мадриді виявили посилку з бомбою, адресовану супутниковому центру ЄС (SatCen). Це ключова установа в наданні стратегічної інформації ЗСУ у війні.
Вибухівку знайшли і в листах на ім'я прем'єра Іспанії Педро Санчеса.
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