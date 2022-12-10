В магазинах подешевела свинина: какая стоимость мяса

Стоимость стала меньше почти на восемь гривен.

В украинских магазинах и рынках стоимость свинины снизилась на 4%. В ноябре средняя цена одного килограмма составила 178,2 грн, что на 7,6 грн дешевле, чем в октябре.

Об этом сообщили в аналитическом отделе ассоциации "Свиноводы Украины".

"Самее заметно снизилась цена на несезонный ошейок: от 215,1 грн в первую неделю ноября до 197,1 грн в конце месяца. Чуть меньшее удешевление коснулось корейки, бедра и лопатки, которые в ноябре подешевели на 12,5-15 грн/кг", ― отмечают в аналитическом отделе АСУ.

Основной причиной ослабления цен на охлажденную свинину называют снижение закупочных цен на живец свинины как под влиянием сезонных факторов, так и в силу новых обстоятельств военного времени.

Кроме ограничений со стороны покупательной способности, ощутимое влияние на объемы конечной реализации оказывают перебои с электропитанием, отмечают в ассоциации.

Напомним, в украинских магазинах и на рынках подешевела гречка. На 7 декабря она стоит в среднем 69,6 грн/кг. Отмечается, что стоимость крупы на 7,39 грн меньше среднемесячной цены, которая была в ноябре — 76,99 грн/кг.

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