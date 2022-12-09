В Украине подешевела гречка: какая стоимость крупы

Крупа дешевеет четвертый месяц подряд.
В украинских магазинах и на рынках подешевела гречка. На 7 декабря она стоит в среднем 69,6 грн/кг.
Об этом сообщает издание agronews.ua.
Отмечается, что стоимость крупы на 7,39 грн меньше среднемесячной цены, которая была в ноябре — 76,99 грн/кг.
По данным Минифина, гречка дешевеет четвертый месяц подряд – с сентября. Тогда цена снизилась с 92,73 грн/кг до 87,94 грн/кг.
Удешевление гречки:
- в октябре – до 80,78 грн/кг;
- в ноябре – до 76,99 грн/кг;
- в декабре – до 76,37 грн/кг.
Кстати, по данным Минагрополитики, дефицит гречки в Украине не прогнозируется. Ведь убранный урожай значительно превышает объемы потребления.
Напомним, в Украине из-за постоянных отключений света могут вырасти цены на яйца и курятину. Отсутствие электроэнергии дестабилизирует работу птицепредприятий и приводит к увеличению себестоимости производства.
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