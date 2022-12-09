Россияне убили в Донецкой области еще пять мирных жителей

В регионе погиб 2151 человек.
За прошедшие сутки, 8 декабря, армия России убила пять мирных жителей Донбасса. Также двое гражданских в Торецке получили ранения.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
В результате российских обстрелов погибли трое жителей Бахмута, один — Торецкий и один — Нетайлового. Кириленко подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
К слову, за более чем девять месяцев войны ранены 2711 жителей Донецкой области. Погиб 2151 человек.
Напомним, в Херсонской области в среду, 7 декабря, на российских минах погибли четверо полицейских. Они проводили в регионе стабилизационные мероприятия. Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами посмертно полицейских.
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