Россияне убили в Донецкой области еще пять мирных жителей

В регионе погиб 2151 человек.

За прошедшие сутки, 8 декабря, армия России убила пять мирных жителей Донбасса. Также двое гражданских в Торецке получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

В результате российских обстрелов погибли трое жителей Бахмута, один — Торецкий и один — Нетайлового. Кириленко подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

К слову, за более чем девять месяцев войны ранены 2711 жителей Донецкой области. Погиб 2151 человек.

Напомним, в Херсонской области в среду, 7 декабря, на российских минах погибли четверо полицейских. Они проводили в регионе стабилизационные мероприятия. Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами посмертно полицейских.

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