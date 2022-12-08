Воевал вместе с отцом и братом: на Донбассе погиб политический деятель Алексей Бевзюк

В Донецкой области 7 декабря погиб общественный и политический деятель Алексей Бевзюк с позывным Мерсом. Военный воевал в составе 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

О гибели Мерса сообщил его собрат Антон Колумбет.

"Эта семья, от короткой истории которой сжимается сердце, – маленькая история всей Украины. Мерс был чрезвычайно крепким солдатом – улыбающимся, юморным, оптимистичным, с вечной улыбкой и бесами в глазах. Активный общественный и политический деятель, человек, с которым было очень интересно говорить и мечтать о стране будущего», – рассказал Колумбет.

Алексей воевал против оккупантов вместе с отцом Иваном и родным братом Андреем, который погиб в июле под Бахмутом. Их отец теперь комиссован, потому что в боях получил тяжелое ранение.

Последнее свое сообщение в Facebook Алексей опубликовал за день до гибели — поздравлял коллег с Днем Вооруженных сил Украины.

"Нет более благородной миссии, чем защита своего народа, родной земли. Служба в рядах Вооруженных сил Украины для нас не просто профессия, это высшая честь, призвание", — говорится в сообщении.

Напомним, украинский юморист, участник шоу "Лига Смеха" Ярослав Гаркавко погиб на войне. Юморист был участником команд "ОГО" и "Воробушек".

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