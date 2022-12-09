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Росіяни вбили на Донеччині ще п'ять мирних мешканців

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни вбили на Донеччині ще п'ять мирних мешканців

Фото: Associated Press

В регіоні загинула 2151 людина. 

Протягом минулої доби, 8 грудня, армія Росії вбила п'ять мирних жителів Донеччини. Також двоє цивільних у Торецьку отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. 

Внаслідок російських обстрілів загинуло троє мешканців Бахмута, один - Торецька та один - Нетайлового. Кириленко наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 До слова, за понад дев'ять місяців війни поранено 2711 мешканців Донецької області. Загинула 2151 людина. 

Нагадаємо, у Херсонській області в середу, 7 грудня, на російських мінах загинуло четверо поліцейських. Вони проводили в регіоні стабілізаційні заходи. Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами посмертно поліцейських.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
180
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