Гороскоп на 9 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя совершать сделки

День, когда энергии окажется предостаточно, но и расходоваться она будет в двойном, а то и в тройном объеме.

Поэтому не стоит брать на себя непосильную рабочую ношу, особенно если речь идет об интеллектуальном труде – велика вероятность совершить ошибку, которую будет трудно исправить. Время также неблагоприятно для серьезных профессиональных и финансовых сделок – из-за мелкой ошибки или опечатки они могут дать результат, противоположный ожидаемому.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 9 декабря для Овнов

Могут напомнить о себе старые проблемы, которые – несмотря на давность – никуда не делись: сегодня обстоятельства будут благоприятствовать их разрешению, не стоит упускать такой удачный шанс.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 9 декабря для Тельцов

Главные качества характера, которые вам сегодня необходимо продемонстрировать, – это скромность и сдержанность: не берите на себя много, не выделяйтесь на фоне коллег – лишнее внимание вам ни к чему.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 9 декабря для Близнецов

День благоприятен для наведения порядка в окружающем пространстве – в квартире, доме или на дачном участке, если такой имеется: такая работа поможет выплеснуть избыток энергии и избавит от негатива.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 9 декабря для Раков

Можно – и нужно – избавляться от ненужных вещей: желательно передать коллегам дела, которые зависли и никак не хотят сдвигаться с места, и отдать нуждающимся одежду, которую вы уже не наденете.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 9 декабря для Львов

Признавать свои ошибки сложно – особенно представителям вашего знака, но необходимо, если вы, конечно, хотите исправить существующее ныне положение дел, а впредь – избежать таких ошибок.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 9 декабря для Дев

Сегодня можно смело отправляться в любую поездку – как спонтанную, так и спланированную заранее: обстоятельства для нее сложатся самым благоприятным образом – все пройдет максимально удачно.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 9 декабря для Весов

Античная мудрость о том, что в здоровом теле – здоровый дух, будет актуальна как никогда: настроение будет напрямую зависеть от самочувствия, поэтому позаботьтесь о нем – особенно это касается питания.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 9 декабря для Скорпионов

Если вы давно собирались оформить отношения с близким человеком, лучшего времени вам не найти: браки, заключенные в этот день, как правило, являются счастливыми и продолжительными.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 9 декабря для Стрельцов

Необходимо сделать все для того, чтобы в отношениях с любимым человеком царил мир и лад: конфликт может стать плохой приметой – он будет свидетельствовать о том, что в вашей семье не все в порядке.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 9 декабря для Козерогов

При первой же возможности отправляйтесь на природу: даже в такое – в общем, не самое живописное – время года ее живительная энергия обеспечить вам оптимистический взгляд на мир.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 9 декабря для Водолеев

Знаки, которые сегодня будет посылать вам судьба, дадут подсказку относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации – без них вы вряд ли найдете верный выход из нее.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 9 декабря для Рыб

Сегодня – как, впрочем, и в любой другой день – важно соблюдать чувство меры во всем, начиная с распоряжения собственными финансами и заканчивая питанием: излишества в любом случае не пойдут вам на пользу.

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