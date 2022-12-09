В Україні здешевшала гречка: яка вартість крупи

Крупа дешевшає четвертий місяць поспіль.
В українських магазинах та на ринках здешевшала гречка. Станом на 7 грудня вона коштує в середньому 69,6 грн/кг.
Про це повідомляє видання agronews.ua.
Зазначається, що вартість крупи на 7,39 грн менше від середньомісячної ціни, яка була в листопаді - 76,99 грн/кг.
За даними Мініфіну, гречка дешевшає четвертий місяць поспіль - від вересня. Тоді ціна знизилася від 92,73 грн/кг до 87,94 грн/кг.
Здешевшання гречки:
- у жовтні – до 80,78 грн/кг;
- у листопаді – до 76,99 грн/кг;
- у грудні – до 76,37 грн/кг.
До слова, за даними Мінагрополітики, дефіцит гречки в Україні не прогнозується. Адже зібраний урожай значно перевищує обсяги споживання.
Нагадаємо, в Україні через постійні відключення світла можуть зрости ціни на яйця та курятину. Відсутність електроенергії дестабілізує роботу птахопідприємств та призводить до збільшення собівартості виробництва.
Читайте також:
- Без світла, але із заповненими полицями: як працюють магазини та чи вплине це на ціни
- Економіка України зазнає великих збитків від війни: чи доведеться українцям затягувати паски 2023-го
- Сплачувати за елетроенергію будемо по-новому: які будуть платіжки