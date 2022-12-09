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В Україні здешевшала гречка: яка вартість крупи

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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В Україні здешевшала гречка: яка вартість крупи

Фото: pixabay.com

Крупа дешевшає четвертий місяць поспіль.

В українських магазинах та на ринках здешевшала гречка. Станом на 7 грудня вона коштує в середньому 69,6 грн/кг.

Про це повідомляє видання agronews.ua.

Зазначається, що вартість крупи на 7,39 грн менше від середньомісячної ціни, яка була в листопаді - 76,99 грн/кг. 

За даними Мініфіну, гречка дешевшає четвертий місяць поспіль - від вересня. Тоді ціна знизилася від 92,73 грн/кг до 87,94 грн/кг.

Здешевшання гречки:

  • у жовтні – до 80,78 грн/кг;
  • у листопаді – до 76,99 грн/кг;
  • у грудні – до 76,37 грн/кг.

До слова, за даними Мінагрополітики, дефіцит гречки в Україні не прогнозується. Адже зібраний урожай значно перевищує обсяги споживання.

Нагадаємо, в Україні через постійні відключення світла можуть зрости ціни на яйця та курятину. Відсутність електроенергії дестабілізує роботу птахопідприємств та призводить до збільшення собівартості виробництва.

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Дата публікації
Перегляди
443
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