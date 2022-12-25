Чи віддасть Путін наказ про виведення військ з України: оцінка соціолога

Російський диктатор Володимир Путін, який розпочав криваву війну проти України, навряд чи добровільно забере окупаційні війська.

Таку думку висловив російський журналіст та соціолог Ігор Яковенко в ефірі "Еспресо".

"Я можу впевнено сказати, що Путін не віддасть наказ про виведення військ з території України, принаймні я не бачу такої можливості. Є досить неприємна для мене новина: російський публічний простір, російський телевізор, російська влада практично не відреагувала на звільнення Херсона. Я думав, що це буде удар доволі потужний. Російський телевізор, російська влада цей удар витримали досить легко", - сказав Яковенко.

На його думку, зараз питання в тому, наскільки серйозним ударом стане звільнення тимчасово окупованого українського Криму. Яковенко зауважив, що незаконно захоплений росіянами півострів має велике значення для Москви.

"Я думаю, що цей удар путінський режим усе ж таки не зможе витримати так легко, бо ж Крим – це абсолютно знакове явище й так легко проковтнути звільнення Криму, як проковтнули звільнення Херсона, певно, режим не зможе", - додав він.

Нагадаємо, Державний департамент США прокоментував слова Путіна, який вперше назвав війну в Україні "війною" і вчергове закликав його вивести війська з України.

"Як наступний крок у визнанні реальності – ми закликаємо його закінчити цю війну, вивівши війська з України", – заявив представник Держдепу.

Своєю чергою військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки Михайло Притула вважає, що Путін має шанс закінчити війну за “м’яким сценарієм”, звинувативши в поразці своїх генералів і тим самим врятувати собі життя. Але кремлівський диктатор обрав інший, кривавіший шлях, який приведе його до неминучої катастрофи.

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