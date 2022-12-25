Чи віддасть Путін наказ про виведення військ з України: оцінка соціолога

Російська влада не відреагувала на звільнення Херсона українськими силами.
Російський диктатор Володимир Путін, який розпочав криваву війну проти України, навряд чи добровільно забере окупаційні війська.
Таку думку висловив російський журналіст та соціолог Ігор Яковенко в ефірі "Еспресо".
"Я можу впевнено сказати, що Путін не віддасть наказ про виведення військ з території України, принаймні я не бачу такої можливості. Є досить неприємна для мене новина: російський публічний простір, російський телевізор, російська влада практично не відреагувала на звільнення Херсона. Я думав, що це буде удар доволі потужний. Російський телевізор, російська влада цей удар витримали досить легко", - сказав Яковенко.
На його думку, зараз питання в тому, наскільки серйозним ударом стане звільнення тимчасово окупованого українського Криму. Яковенко зауважив, що незаконно захоплений росіянами півострів має велике значення для Москви.
"Я думаю, що цей удар путінський режим усе ж таки не зможе витримати так легко, бо ж Крим – це абсолютно знакове явище й так легко проковтнути звільнення Криму, як проковтнули звільнення Херсона, певно, режим не зможе", - додав він.
Нагадаємо, Державний департамент США прокоментував слова Путіна, який вперше назвав війну в Україні "війною" і вчергове закликав його вивести війська з України.
"Як наступний крок у визнанні реальності – ми закликаємо його закінчити цю війну, вивівши війська з України", – заявив представник Держдепу.
Своєю чергою військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки Михайло Притула вважає, що Путін має шанс закінчити війну за “м’яким сценарієм”, звинувативши в поразці своїх генералів і тим самим врятувати собі життя. Але кремлівський диктатор обрав інший, кривавіший шлях, який приведе його до неминучої катастрофи.
Читайте також: