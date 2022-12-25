Выманивают номер PESEL и берут кредиты: украинцев в Польше предупредили о мошенниках

Украинцам также объяснили, как уберечься от мошенников.

В Польше активизировались телефонные мошенники, выдуривающие у граждан, и украинцев, в частности, их номера PESEL (польский аналог украинского идентификационного кода).

Об этом заявили специалисты ChronPESEL.pl и Реестра государственного долга, пишет nashapolsha.pl.

Поскольку в Польше PESEL необходим во время посещения многих учреждений и даже в больницах, воры пользуются этим. Они звонят по телефону и представляются рабочими банков, поставщиками электроэнергии или интернет-провайдерами.

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“Отсутствие осторожности в таких ситуациях может привести к требованию денег или иному использованию наших данных. К нам может прийти запрос на оплату дорогостоящего электронного оборудования, Интернет-контракта или непогашенных платежей по кредиту", – говорит Бартломей Дрозд, эксперт сайта ChronPESEL.pl.

Граждан призывают в каждом таком случае обращаться в компанию или учреждение, с которым якобы общались. Сам факт того, что собеседник ссылался на банк, не должен снижать бдительность.

Согласно исследованию ChronPESEL.pl и Реестра государственного долга, 87% опрошенных поляков и украинцев в Польше говорят, что всегда проверяют, какими данными делятся, 13% респондентов заявили, что не проверяют, какую информацию передают другим лицам.

Кроме того, 27% респондентов в Польше предоставляют номер PESEL, не считая это угрозой своих персональных данных, и подозрением на мошенничество.

Меньше внимания уделяют этому молодежь (18-24 года), из которых большинство признают, что не проверяют, что происходит с их данными после того, как доверяют их определенной компании.

Исследование по заказу ChronPESEL.pl и Реестра государственного долга под названием "Где наша личная информация?" было проведено с помощью метода CAWI на репрезентативной группе из 1017 респондентов IMAS International (PAP).

Напомним, украинцы, которые после начала полномасштабного вторжения нашли убежище в Польше, массово жалуются на отмену спецстатусов UKR, оформляемых благодаря PESEL. Что произошло и как восстановить потерянный статус UKR, читайте здесь.

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