Стрілянина у Косово: місцеві та поліція обмінялися пострілами

Косовські серби та поліція країни обмінялися стріляниною після спалаху напруженості в нестабільній північній частині країни.
Про це пише Reuters.
Раніше серби з півночі Косово заблокували головні дороги в регіоні на знак протесту проти арешту колишнього співробітника косовської поліції, який залишив свою посаду минулого місяця разом з іншими етнічними сербами.
З наростанням кризи на півночі, де більшість населення становлять серби, президент Косово Вьоса Османі оголосила в суботу, що місцеві вибори в цій області будуть відкладені до 23 квітня. Вибори були призначені на 18 грудня, але серби заявили, що бойкотуватимуть вибори.
Поліція повідомила, що блокада призупинила рух, і вони були змушені закрити два пункти пропуску на кордоні між Косово та Сербією. Пізніше вони сказали, що потрапили під вогонь у кількох місцях поблизу озера, що межує з Сербією. Повідомлень про постраждалих не надходило.
"Підрозділи міліції в порядку самооборони були змушені відповісти з вогнепальною зброєю злочинцям, які отримали відсіч і втекли в невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні поліції.
Постріли було чути і в інших місцях на півночі країни.
Поліція в Приштині повідомила, що колишнього поліцейського Деяна Пантіча заарештували за ймовірний напад на офіси виборчої комісії, поліцейських і офіційних осіб, які брали участь у виборах у вівторок.
Сербські мери муніципалітетів на півночі Косово, а також місцеві судді та близько 600 поліцейських подали у відставку минулого місяця на знак протесту проти рішення уряду замінити автомобільні номерні знаки, видані в Белграді, на номерні знаки, видані Приштиною.
"Сербія дала вказівку своїм незаконним структурам встановити барикади на півночі Косово. Белград несе повну відповідальність за будь-яку ескалацію", - заявив у Twitter глава адміністрації президента Косова Блерім Вела.
Раніше поліція Косова затримала ще одного серба за підозрою в участі в збройному нападі на поліцейський патруль. У четвер поліцейський був поранений під час нападу на патруль після того, як ряди поліції в цьому районі були посилені несербськими офіцерами після масових відставок.
На терміновій пресконференції президент Сербії Александар Вучич заявив, що проситиме миротворчу місію НАТО KFOR дозволити Сербії розгорнути війська та поліцію в Косово, хоча він визнав, що немає шансів отримати дозвіл.
Косово оголосило незалежність від Сербії в 2008 році за підтримки Заходу після війни 1998-1999 років, у яку втрутилося НАТО, щоб захистити Косово, населене албанцями.
Нагадаємо, влада частково визнаної держави Косово ввела на північ країни, населеної переважно сербами, понад 200 спецпризначенців на броньованих автомобілях.
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