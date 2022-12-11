Стрілянина у Косово: місцеві та поліція обмінялися пострілами

Косовські серби та поліція країни обмінялися стріляниною після спалаху напруженості в нестабільній північній частині країни.

Про це пише Reuters.

Раніше серби з півночі Косово заблокували головні дороги в регіоні на знак протесту проти арешту колишнього співробітника косовської поліції, який залишив свою посаду минулого місяця разом з іншими етнічними сербами.

З наростанням кризи на півночі, де більшість населення становлять серби, президент Косово Вьоса Османі оголосила в суботу, що місцеві вибори в цій області будуть відкладені до 23 квітня. Вибори були призначені на 18 грудня, але серби заявили, що бойкотуватимуть вибори.

Поліція повідомила, що блокада призупинила рух, і вони були змушені закрити два пункти пропуску на кордоні між Косово та Сербією. Пізніше вони сказали, що потрапили під вогонь у кількох місцях поблизу озера, що межує з Сербією. Повідомлень про постраждалих не надходило.

"Підрозділи міліції в порядку самооборони були змушені відповісти з вогнепальною зброєю злочинцям, які отримали відсіч і втекли в невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні поліції.

Постріли було чути і в інших місцях на півночі країни.

Поліція в Приштині повідомила, що колишнього поліцейського Деяна Пантіча заарештували за ймовірний напад на офіси виборчої комісії, поліцейських і офіційних осіб, які брали участь у виборах у вівторок.

Сербські мери муніципалітетів на півночі Косово, а також місцеві судді та близько 600 поліцейських подали у відставку минулого місяця на знак протесту проти рішення уряду замінити автомобільні номерні знаки, видані в Белграді, на номерні знаки, видані Приштиною.

"Сербія дала вказівку своїм незаконним структурам встановити барикади на півночі Косово. Белград несе повну відповідальність за будь-яку ескалацію", - заявив у Twitter глава адміністрації президента Косова Блерім Вела.

Раніше поліція Косова затримала ще одного серба за підозрою в участі в збройному нападі на поліцейський патруль. У четвер поліцейський був поранений під час нападу на патруль після того, як ряди поліції в цьому районі були посилені несербськими офіцерами після масових відставок.

На терміновій пресконференції президент Сербії Александар Вучич заявив, що проситиме миротворчу місію НАТО KFOR дозволити Сербії розгорнути війська та поліцію в Косово, хоча він визнав, що немає шансів отримати дозвіл.

Косово оголосило незалежність від Сербії в 2008 році за підтримки Заходу після війни 1998-1999 років, у яку втрутилося НАТО, щоб захистити Косово, населене албанцями.

Також читайте Загострення у Косово: Сербія направить НАТО запит із закликом ввести армію та поліцейських

Нагадаємо, влада частково визнаної держави Косово ввела на північ країни, населеної переважно сербами, понад 200 спецпризначенців на броньованих автомобілях.

Читайте також:

Суперечка між Косово та Сербією! З чого почалася?