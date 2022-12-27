Окупанти планують депортацію жителів Енергодару — ЦНС

Російські агресори мають намір депортувати жителів Енергодара, що у Запорізькій області.

Про це йдеться у повідомленні Центру національного опору при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Повідомляється, що агресори навмисно провокують гуманітарні кризи на окупованих територіях, закриваючи медичні установи, що зробити нестерпним життя місцевих жителів.

"Водночас жителів ідеологічно прокачують щодо наступу ЗСУ й "подальших руйнувань та репресій". Натомість мешканцям пропонують виїхати, й обіцяють грошову компенсацію", - йдеться у матеріалі.

Справжня мета окупантів це зміна демографічного складу населення, а також створення пропагандистської картинки про нібито "тікаючого від України населення".

Наразі окупанти почали підготовку до депортації жителів Енергодару, для чого Запорізька АЕС має підготувати автобуси.

"Людей планують вивозити в Джанкой (АР Крим). На початках "евакуація" добровільна, але зазвичай надалі окупанти практикують примусове виселення", - йдеться у повідомленні.

Також окупанти створюють перешкоди для виїзду українців на території, які контролює українська влада.

"Це говорить про те, що росіян не цікавить доля людей. Ворогу головне забезпечити депортацію українців", - резюмують у Центрі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Енергодару прибула група "кадирівців" для організації та контролю за підготовкою РОВ провокацій на території ЗАЕС.

Крім того, ми раніше інформували, що гендиректор МАГАТЕ відвідав РФ для обговорення безпеки ЗАЕС.

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