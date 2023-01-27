Тимур Мирошниченко с женой начали процесс усыновления ребенка

Ведущий с возлюбленной хотели взять в семью ребенка еще до полномасштабного вторжения.

Новый ведущий проекта "ЖВЛ" на канале 1+1 Тимур Мирошниченко признался, что они с женой Инной начали процесс по усыновлению ребенка.

Об этом ведущий рассказал сегодня утром в студии "Сніданку з 1+1". Как известно, Мирошниченко с женой хотели взять в семью ребенка еще до полномасштабного вторжения. А война стала триггером, чтобы это сделать.

Тимур Мирошниченко с женой / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

"Мы сейчас занимаемся процессом усыновления. Там не все так просто. Это очень серьезный и длительный процесс. До непосредственного знакомства с ребенком мы должны пройти некоторые процессы, которые могут продолжаться от нескольких месяцев до полугода или года", – рассказал Мирошниченко.

Также ведущий поделился, размышляли ли они с женой над тем, какого пола и возраста должен быть ребенок:

"Возраст, плюс минус, чтобы совпадал с нашими детьми, чтобы им было комфортно всем втроем. Потому что это огромный стресс для всех. Пол у детей мы постоянно спрашиваем и здесь все меняется постоянно. Мия, например, хочет братика, а Марк сестренку. То Мия сестричку, а Марк почему-то злого братика", — рассказал Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко с семьей / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Тимур Мирошниченко с семьей / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Напомним, что Тимур Мирошниченко в 2018 году женился на адвокатке Инне Рудник. У супругов двое общих детей: 4-летняя дочь Мия и трехлетний сын Марко.

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