Даша Квиткова после развода с Никитой Добрыниным улетела на Мальдивы

Украинская блогер Даша Квиткова после того, как публично рассказала о разрыве с мужем Никитой Добрыниным, отправилась на Мальдивы.

На острова знаменитость улетела вместе с годовалым сыном Львом. В сторис своей страницы в Instagram блогер поделилась, как добиралась на острова. Несмотря на то, что Квиткова и Добрынин разошлись, они с помощью психологов работают над тем, чтобы остаться в хороших отношениях ради общего сына.

Так вот, во Львов Квиткову с ребенком довез именно Никита, откуда она на автобусе поехале в Польшу. Из Польши блогерша улетела во Франкфурт, а отсюда дальше. В общей сложности путь на Мальдивы у Квитковой занял три дня.

Даша Квиткова с сыном на Мальдивах / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова на Мальдивах / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова с сыном на Мальдивах / Фото: instagram.com/kvittkova

В фотоблоге Даша похвасталась, что арендовала виллу с бассейном неподалеку от океана, а также показала улыбающегося сына, который сидел на берегу и строил замки из песка. Как призналась Квиткова, она отправилась на Мальдивы, чтобы ее ребенок насладился летом и теплым солнцем.

Даша Квиткова на Мальдивах / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова на Мальдивах / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова на Мальдивах / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова с сыном на Мальдивах / Фото: instagram.com/kvittkova

Напомним, неделю назад Даша Квиткова ошеломила новостью, что они с Никитой Добрыниным решили разойтись. Пара разорвала отношения без взаимных обвинений и грязи в сторону друг друга. Более того, в настоящее время экс-супруги активно работают с психологом, чтобы остаться в адекватных отношениях ради общего сына.

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