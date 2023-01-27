Данилов заинтриговал видео с истребителями F-16

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов опубликовал в соцсетях видео с истребителями F-16 и подписью "Вскоре в небе Украины".

Видео появилось на странице Данилова в Facebook.

Что известно об истребителе F-16

F-16 – принадлежит к легким многоцелевых истребителям, созданным в США еще в 1948 году. "Боевой сокол" является универсальным истребителем, который может выполнять в воздухе ряд задач — от воздушных боев до высокоточной бомбардировки. F-16 имеет внутреннюю пушку М61 Вулкан, а также 11 мест для установки оружия и другого оборудования.

В администрации президента США Джо Байдена обсуждают возможность поставки Украине истребителей F-16.

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