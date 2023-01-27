Данілов заінтригував відео з винищувачами F-16

Секретар РНБО Олексій Данілов натякнув, що Україна може отримати сучасні винищувачі F-16.
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов опублікував у соцмережах відео з винищувачами F-16 і підписом "Незабаром в небі України".
Відео з'явилося на сторінці Данілова в Facebook.
Що відомо про винищувач F-16
F-16 - належить до легких багатоцільових винищувачів, який було створено у США ще 1948 року. "Бойовий сокіл" є універсальним винищувачем, який може виконувати у повітрі низку завдань - від повітряних боїв до високоточного бомбардування. F-16 має внутрішню гармату М61 Вулкан, а також 11 місць для встновлення зброї та іншого обладнання.
Наразі в адміністрації президента США Джо Байдена обговорюють можливість постачання Україні винищувачів F-16.
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