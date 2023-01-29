Алина Гросу попала в госпиталь в США после операции

Украинская певица Алина Гросу, которая месяц назад временно переехала в Америку, поделилась, что находится в госпитале.

Артистка в сторис на своей странице в Instagram вышла на связь с поклонниками и рассказала, почему оказалась в медицинском заведении. По словам Гросу, она проходит реабилитацию после операции, перенесенной в октябре 2022 года. Исполнительница думала, что сама выкарабкается, но все же понадобилась помощь специалистов.

Алина Гросу находится в госпитале / Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина поделилась, что это необычный госпиталь, а аюрведический:

"Госпиталь полностью направлен на реабилитацию, восстановление организма, поднятие иммунной системы, очищение организма, оздоровление. Подъем очень ранний, около 6 утра. Очень большое количество лекарств, процедуры. Некоторые болезненные, некоторые не очень приятные. Из прикольного – здесь есть йога", – рассказала Алина.

Также знаменитость призналась, что в госпитале ее кормят вегетарианской пищей и показала, чем питается.

Фото: instagram.com/alina_grosu

Фото: instagram.com/alina_grosu

Фото: instagram.com/alina_grosu

Напомним, месяц назад Алина Гросу рассказала, что временно переехала в Америку. В Соединенных Штатах артистка совершенствует свои профессиональные навыки. В частности, в Лос-Анджелесе Гросу повышает актерскую и вокальную квалификацию.

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