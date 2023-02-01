Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Австралия ввела санкции против Ирана за поставку дронов России

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
127
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Австралия ввела санкции против Ирана за поставку дронов России

Санкции касаются физических и юридических лиц, занимающихся производством и поставкой дронов в Россию.

Австралия в среду, 1 февраля, объявила о введении дополнительных санкций против Ирана за поставку беспилотников в Россию, которые она использует в войне против Украины.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что финансовые санкции будут наложены на четырех иранских лиц и четыре организации, вовлеченные в производство и поставку беспилотников в Москву.

"Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении стратегии защиты прав человека — от диалога и дипломатии до санкций — в соответствии с нашими ценностями и интересами", — говорится в сообщении МИД Австралии.

Там подчеркнули, что Россия с безжалостной жестокостью использовала иранские беспилотники по всей Украине, нацеливая их как на гражданские территории, так и на ключевую инфраструктуру.

Иранские дроны в войне против Украины

Россия применяет дроны, которыми ее обеспечивает Иран для атак гражданских и критических объектов инфраструктуры, в частности, объектов энергосистемы.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заверил, что его страна вместе с Соединенными Штатами Америки сделает все, чтобы Иран не смог получить ядерное оружие и средства его доставки.

Министерство финансов США 6 января ввели санкции против поставщиков иранских БПЛА, которые использовались для атаки на гражданские объекты в Украину.

Читайте также:

Спецоперация в Иране: кто бомбит союзников России и какая связь может быть с Украиной

Спецоперация в Иране: кто бомбит союзников России и какая связь может быть с Украиной

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
127
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация