Австралия ввела санкции против Ирана за поставку дронов России

Санкции касаются физических и юридических лиц, занимающихся производством и поставкой дронов в Россию.

Австралия в среду, 1 февраля, объявила о введении дополнительных санкций против Ирана за поставку беспилотников в Россию, которые она использует в войне против Украины.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что финансовые санкции будут наложены на четырех иранских лиц и четыре организации, вовлеченные в производство и поставку беспилотников в Москву.

"Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении стратегии защиты прав человека — от диалога и дипломатии до санкций — в соответствии с нашими ценностями и интересами", — говорится в сообщении МИД Австралии.

Там подчеркнули, что Россия с безжалостной жестокостью использовала иранские беспилотники по всей Украине, нацеливая их как на гражданские территории, так и на ключевую инфраструктуру.

Иранские дроны в войне против Украины

Россия применяет дроны, которыми ее обеспечивает Иран для атак гражданских и критических объектов инфраструктуры, в частности, объектов энергосистемы.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заверил, что его страна вместе с Соединенными Штатами Америки сделает все, чтобы Иран не смог получить ядерное оружие и средства его доставки.

Министерство финансов США 6 января ввели санкции против поставщиков иранских БПЛА, которые использовались для атаки на гражданские объекты в Украину.

Читайте также: