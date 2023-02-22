"Мирний план" Китаю: експерт пояснив, що КНР запропонує Україні та Росії

Пекін не буде відверто підтримувати Кремль і представить "гібридний варіант".

Китай не буде пропонувати відверто проросійський сценарій врегулювання війни між РФ та Україною. В Пекіні готують "гібридний" план з урахуванням вимог обох сторін військового конфлікту.

Таку думку висловив ексзаступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

За його словами, Китай не хоче відкрито підтримувати РФ, щоб не провокувати конфлікт з Заходом і не наражатися на санкції:

"Якщо подивитися, хто більше приносить коштів в економіку Китаю - Америка, Європа чи Росія - це не порівняти... Якщо є мінімальна небезпека, що будуть введені не такі жорсткі санкції, як проти Білорусі чи Росії, а хоча б елементи цих санкцій, то Китай просто впаде економічно".

Як зазначив Ягун, Китай "зайняв чітку позицію за мир - специфічний, але на позиціях територіальної цілісності".

"Він буде вимагати, наприклад, від України - ви маєте зрозуміти те населення, яке проти вас виступило, розв'язати громадянський конфлікт всередині країни. Але від Росії він так само буде вимагати - якщо ви хочете впливати на Україну, впливайте не через військо, а через політичні перемовини. Виводьте армію, сідайте за стіл перемовин, ми готові бути посередниками", - вважає ексзаступник голови СБУ.

На його думку, "буде щось гібридне, але точно не на боці Росії".

"Ми прийняли рішення, завтра вводимо війська або передаємо допомогу", "ви допомагаєте Україні, а ми будемо допомагати Росії" - такого не буде", - переконаний Ягун.

Нагадаємо, Китай пообіцяв представити свій проєкт врегулювання військового конфлікту між Росією та Україною. Високопоставлений китайський дипломат Ван Ї провів переговори з представниками української влади і відвідав Москву.

Президент України Володимир Зеленський наполягає, що Китай має підтримати українську формулу миру, а підтримка Пекіном позицій Росії може спричинити Третю світову війну.

Водночас Зеленський каже, що Китай поки не передавав Україні свій мирний план для ознайомлення.

Російський політолог Андрій Піонтковський прогнозує, що китайська мирна пропозиція буде відкинута Україною через вимогу враховувати позицію Кремля.

Своєю чергою США заявили, що Китай надає "нелетальну підтримку" Кремлю, а незабаром може надати Росії зброю.

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