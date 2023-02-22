"Мирный план" Китая: эксперт объяснил, что КНР предложит Украине и России

Пекин не будет откровенно поддерживать Кремль и представит "гибридный вариант".

Китай не будет предлагать откровенно пророссийский сценарий урегулирования войны между РФ и Украиной. В Пекине готовится "гибридный" план с учетом требований обеих сторон военного конфликта.

Такое мнение высказал экс-замглавы СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

По его словам, Китай не хочет открыто поддерживать РФ, чтобы не провоцировать конфликт с Западом и не подвергаться санкциям:

"Если посмотреть, кто больше приносит средств в экономику Китая – Америка, Европа или Россия – это не сравнить... Если есть минимальная опасность, что будут введены не такие жесткие санкции, как против Беларуси или России, а хотя бы элементы этих санкций, то Китай просто рухнет экономически".

Как отметил Ягун, Китай "занял четкую позицию за мир – специфический, но на позициях территориальной целостности".

"Он будет требовать, например, от Украины — вы должны понять то население, которое против вас выступило, разрешить гражданский конфликт внутри страны. Но от России он также будет требовать — если вы хотите влиять на Украину, влияйте не через войска, "а через политические переговоры. Выводите армию, садитесь за стол переговоров, мы готовы быть посредниками", — считает экс-замглавы СБУ.

По его мнению, "будет что-то гибридное, но точно не на стороне России".

"Мы приняли решение, завтра вводим войска или передаем помощь", "вы помогаете Украине, а мы будем помогать России" – такого не будет", — убежден Ягун.

Напомним, Китай пообещал представить свой проект урегулирования военного конфликта между Россией и Украиной. Высокопоставленный китайский дипломат Ван И провел переговоры с представителями украинской власти и посетил Москву.

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что Китай должен поддержать украинскую формулу мира, а поддержка Пекином позиций России может повлечь за собой Третью мировую войну.

В то же время Зеленский говорит, что Китай пока не передавал Украине свой мирный план для ознакомления.

Российский политолог Андрей Пионтковский прогнозирует, что китайское мирное предложение будет отвергнуто Украиной из-за требования учитывать позицию Кремля.

В свою очередь, США заявили, что Китай оказывает "нелетальную поддержку" Кремлю, а вскоре может дать России оружие.

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