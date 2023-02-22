"Мирный план" Китая: эксперт объяснил, что КНР предложит Украине и России

Пекин не будет откровенно поддерживать Кремль и представит "гибридный вариант".
Китай не будет предлагать откровенно пророссийский сценарий урегулирования войны между РФ и Украиной. В Пекине готовится "гибридный" план с учетом требований обеих сторон военного конфликта.
Такое мнение высказал экс-замглавы СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун в эксклюзивном интервью ТСН.ua.
По его словам, Китай не хочет открыто поддерживать РФ, чтобы не провоцировать конфликт с Западом и не подвергаться санкциям:
"Если посмотреть, кто больше приносит средств в экономику Китая – Америка, Европа или Россия – это не сравнить... Если есть минимальная опасность, что будут введены не такие жесткие санкции, как против Беларуси или России, а хотя бы элементы этих санкций, то Китай просто рухнет экономически".
Как отметил Ягун, Китай "занял четкую позицию за мир – специфический, но на позициях территориальной целостности".
"Он будет требовать, например, от Украины — вы должны понять то население, которое против вас выступило, разрешить гражданский конфликт внутри страны. Но от России он также будет требовать — если вы хотите влиять на Украину, влияйте не через войска, "а через политические переговоры. Выводите армию, садитесь за стол переговоров, мы готовы быть посредниками", — считает экс-замглавы СБУ.
По его мнению, "будет что-то гибридное, но точно не на стороне России".
"Мы приняли решение, завтра вводим войска или передаем помощь", "вы помогаете Украине, а мы будем помогать России" – такого не будет", — убежден Ягун.
Напомним, Китай пообещал представить свой проект урегулирования военного конфликта между Россией и Украиной. Высокопоставленный китайский дипломат Ван И провел переговоры с представителями украинской власти и посетил Москву.
Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что Китай должен поддержать украинскую формулу мира, а поддержка Пекином позиций России может повлечь за собой Третью мировую войну.
В то же время Зеленский говорит, что Китай пока не передавал Украине свой мирный план для ознакомления.
Российский политолог Андрей Пионтковский прогнозирует, что китайское мирное предложение будет отвергнуто Украиной из-за требования учитывать позицию Кремля.
В свою очередь, США заявили, что Китай оказывает "нелетальную поддержку" Кремлю, а вскоре может дать России оружие.
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