На Заході думають, що робити з РФ після війни – Єрмак

Керівник ОП наголошує, що якщо Росії вдасться уникнути відповідальності, агресія може повторитися.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що на Заході ще не ухвалили остаточного рішення про майбутнє Росії після перемоги України.

Про це керівник ОП сказав під час розмови з журналістами.

"Точної відповіді на це питання немає. Але моя позиція в тому, що якщо все залишиться так, як є зараз, ризик того, що російська агресія може повторитися, дуже великий", – вважає Єрмак.

Водночас він зазначив, що у керівництва України і США є однакове розуміння, що таке перемога у війні з Росією – повернення України до міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

"Україна сьогодні задає тренд, що ми повинні бути учасниками нової системи безпеки, що ми маємо отримати гарантії безпеки", – додав голова ОП.

Раніше Андрій Єрмак заявив, що Україна може вступити до НАТО раніше, ніж до Європейського Союзу.

Чому на Заході побоюються розпаду РФ

Раніше український дипломат Володимир Огризко заявив, що на Заході не квапляться надавати ЗСУ всю зброю, адже бояться розпаду РФ.

У Мережі припускали, що саме з Чечні може початися розпад РФ. Натомість російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко вважає, що розпад Росії може початись з Татарстану.

Російський опозиціонер Гаррі Каспаров вважає, що РФ після програної війни в Україні або розпадеться, або на її місці виникне нова держава.

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