Українські волонтери виготовили позашляховик для бійців ППО

На службі у ППО тепер буде "Цунамі".

Так одеські волонтери назвали свою машину. Його виготовили на замовлення бійців протиповітряної оборони, які полюють на ворожі дрони.

Про це пише ТСН.

Швидкий та маневровий позашляховик сконструйований з урахуванням усіх побажань військових. Зокрема, має унікальну підставку для кулемета, уніфіковану під зброю натівських зразків.

Була старенька «вісімка» – став позашляховик. Бійці протиповітряної оборони приймають роботу одеських автоволонтерів. У машині – три місця: для водія, штурмана та кулеметника. Спеціальні колеса для бездоріжжя, металеві конструкції для захисту бійців, слухняне кермо. Саме те, що потрібне для полювання на ворожі дрони - кажуть військові.

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Свої переваги та недоліки багі покаже лише у польових умовах. Поки що за місто машина не виїжджала. Утім, результати тест-драйву на подвір'ї автомайстерні - радують.

Особливість машини – спеціально розроблена станина для кулемета. Над ним працювала команда інженерів, які в мирному житті спеціалізувалися на електробайках.

У волонтерській автомайстерні вже почали перетворювати на мобільний позашляховик «москвич» ще сімдесятих років випуску. Тут чекають відгуків на свою першу розробку – аби врахувати усі зауваження, і наступний багі перевершив свого попередника та надійно служив захисникам українського неба.

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