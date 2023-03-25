26 березня — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 26 березня, в православному календарі день перенесення мощів святителя Никифора. Він був сановником при дворі імператриці Ірини. Прийняв чернецтво і прославився багатьма благочестями. 806 року Никифора возвели на патріарший престол.

Святитель був поборником іконошанування, тому, коли імператором став іконоборець Лев V Вірменин, Никифора заслали на острів Прокконіс. Там він і помер 828 року.

846 року мощі святителя були знайдені нетлінними. Спочатку їх перенесли до Константинополя і поклали у храмі святої Софії. Потім перенесли до храму святих Апостолів. Рука святителя зберігається в Хілендарському монастирі на Афоні. Після себе святитель Никифор залишив після себе твори, які були спрямовані проти іконоборців.

Прикмети 26 березня

Народні прикмети 26 березня / Фото: Pexels

Сухий та сонячний день означає, що буде хороший урожай.

Туман розповідає про те, що влітку будуть часті дощі.

Берези "плачуть" до холодної погоди влітку.

Що завтра не можна робити

Здавна заборонялося наносити будь-яку шкоду рослинам чи деревам цього дня. Також намагайтеся не ходити в ліс за необхідності. Все ще триває Великий піст, тому віряни не їдять м'ясні, молочні продукти, яйця та рибу.

Що можна робити завтра

Раніше було заведено цього дня ходити на риболовлю. А ще доглядали за садом, наприклад, починали висаджувати молоді абрикоси, яблука. Якщо ж саду не було, то працювали з кімнатними рослинами.

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