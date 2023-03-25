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26 березня — яке церковне свято в православному календарі

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
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26 березня — яке церковне свято в православному календарі

Церковне свято 26 березня / Фото: Pexels

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 26 березня, в православному календарі день перенесення мощів святителя Никифора. Він був сановником при дворі імператриці Ірини. Прийняв чернецтво і прославився багатьма благочестями. 806 року Никифора возвели на патріарший престол.

Святитель був поборником іконошанування, тому, коли імператором став іконоборець Лев V Вірменин, Никифора заслали на острів Прокконіс. Там він і помер 828 року.

846 року мощі святителя були знайдені нетлінними. Спочатку їх перенесли до Константинополя і поклали у храмі святої Софії. Потім перенесли до храму святих Апостолів. Рука святителя зберігається в Хілендарському монастирі на Афоні. Після себе святитель Никифор залишив після себе твори, які були спрямовані проти іконоборців.

Прикмети 26 березня

Народні прикмети 26 березня / © Pexels
Народні прикмети 26 березня / Фото: Pexels
  • Сухий та сонячний день означає, що буде хороший урожай.
  • Туман розповідає про те, що влітку будуть часті дощі.
  • Берези "плачуть" до холодної погоди влітку.

Що завтра не можна робити

Здавна заборонялося наносити будь-яку шкоду рослинам чи деревам цього дня. Також намагайтеся не ходити в ліс за необхідності. Все ще триває Великий піст, тому віряни не їдять м'ясні, молочні продукти, яйця та рибу.

Що можна робити завтра

Раніше було заведено цього дня ходити на риболовлю. А ще доглядали за садом, наприклад, починали висаджувати молоді абрикоси, яблука. Якщо ж саду не було, то працювали з кімнатними рослинами.

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Дата публікації
Перегляди
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