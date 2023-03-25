26 березня — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 26 березня, в православному календарі день перенесення мощів святителя Никифора. Він був сановником при дворі імператриці Ірини. Прийняв чернецтво і прославився багатьма благочестями. 806 року Никифора возвели на патріарший престол.
Святитель був поборником іконошанування, тому, коли імператором став іконоборець Лев V Вірменин, Никифора заслали на острів Прокконіс. Там він і помер 828 року.
846 року мощі святителя були знайдені нетлінними. Спочатку їх перенесли до Константинополя і поклали у храмі святої Софії. Потім перенесли до храму святих Апостолів. Рука святителя зберігається в Хілендарському монастирі на Афоні. Після себе святитель Никифор залишив після себе твори, які були спрямовані проти іконоборців.
Прикмети 26 березня
- Сухий та сонячний день означає, що буде хороший урожай.
- Туман розповідає про те, що влітку будуть часті дощі.
- Берези "плачуть" до холодної погоди влітку.
Що завтра не можна робити
Здавна заборонялося наносити будь-яку шкоду рослинам чи деревам цього дня. Також намагайтеся не ходити в ліс за необхідності. Все ще триває Великий піст, тому віряни не їдять м'ясні, молочні продукти, яйця та рибу.
Що можна робити завтра
Раніше було заведено цього дня ходити на риболовлю. А ще доглядали за садом, наприклад, починали висаджувати молоді абрикоси, яблука. Якщо ж саду не було, то працювали з кімнатними рослинами.
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