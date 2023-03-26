Астрологічний прогноз на 26 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: можливе духовне прозріння, яке своєю чергою призведе до передбачення. У вирішенні важливих питань варто спиратися не на логічні висновки, а на інтуїцію. Хороший день для роботи над помилками, з яких важливо зробити правильні висновки.

Символ дня: хмари.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливі кольори дня: індиго, ультрамарин.

Щасливе каміння дня: рожевий халцедон, мармур.

За яку частину тіла відповідає: верхні дихальні шляхи.

Хвороби дня: важливо звернути увагу на стан верхніх дихальних шляхів – хворобу, що виникла, в жодному разі не можна занедбати.

Харчування дня: можна влаштувати невелике застілля, водночас не забуваючи про помірність у харчуванні.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

Дачні роботи дня: можна обробляти землю, обрізати дерева, пересаджувати домашні рослини.

Магія та містика дня: можна проводити ритуали і читати замовляння на залучення удачі в коханні та справах.

Сни дня: не варто ігнорувати сни нинішнього дня – вони часто бувають віщими.

Табу дня: не можна нікому нічого позичати – ні грошей, ні речей.

Афоризм дня: "Далеко не завжди нам вдається отримати те, чого хочеться. Але треба намагатися і пробувати. Хоча б іноді. І одного разу ви виявите, що давно знайшли те, що шукали" (Мік Джаггер).

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