Астрологический прогноз на 26 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: возможно духовное прозрение, которое, в свою очередь, приведет к предвидению. В решении важных вопросов нужно опираться не на логические умозаключения, а на интуицию. Хороший день для работы над ошибками, из которых важно сделать правильные выводы.

Символ дня: облака.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: индиго, ультрамарин.

Счастливые камни дня: розовый халцедон, мрамор.

За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.

Болезни дня: важно обратить внимание на состояние верхних дыхательных путей – возникшую болезнь ни в коем случае нельзя запускать.

Питание дня: можно устроить небольшое застолье, но при этом не забывать об умеренности в питании.

Стрижка дня: не лучший день для стрижки.

Дачные работы дня: можно обрабатывать землю, обрезать деревья, пересаживать домашние растения.

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы и читать заговоры на привлечение удачи в любви и делах.

Сны дня: не стоит игнорировать сны нынешнего дня – они часто бывают вещими.

Табу дня: нельзя никому ничего одалживать – ни деньги, ни вещи.

Афоризм дня: "Далеко не всегда нам удается заполучить то, чего хочется. Но нужно пытаться и пробовать. Хотя бы иногда. И однажды вы обнаружите, что давно нашли то, что искали" (Мик Джаггер).

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