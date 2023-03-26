Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 26 марта

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
88
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 26 марта

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: возможно духовное прозрение, которое, в свою очередь, приведет к предвидению. В решении важных вопросов нужно опираться не на логические умозаключения, а на интуицию. Хороший день для работы над ошибками, из которых важно сделать правильные выводы.

Символ дня: облака. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: индиго, ультрамарин.

Счастливые камни дня: розовый халцедон, мрамор.

За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути. 

Болезни дня: важно обратить внимание на состояние верхних дыхательных путей – возникшую болезнь ни в коем случае нельзя запускать. 

Питание дня: можно устроить небольшое застолье, но при этом не забывать об умеренности в питании. 

Стрижка дня: не лучший день для стрижки. 

Дачные работы дня: можно обрабатывать землю, обрезать деревья, пересаживать домашние растения.

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы и читать заговоры на привлечение удачи в любви и делах. 

Сны дня: не стоит игнорировать сны нынешнего дня – они часто бывают вещими. 

Табу дня: нельзя никому ничего одалживать – ни деньги, ни вещи. 

Афоризм дня: "Далеко не всегда нам удается заполучить то, чего хочется. Но нужно пытаться и пробовать. Хотя бы иногда. И однажды вы обнаружите, что давно нашли то, что искали" (Мик Джаггер). 

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
88
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация