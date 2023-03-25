26 марта — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 26 марта, в православном календаре день перенесения мощей святителя Никифора. Он был сановником при дворе императрицы Ирины. Принял монашество и прославился многими благочестиями. 806 Никифора возвели на патриарший престол.

Святитель был поборником иконопочитания, поэтому, когда императором стал иконоборец Лев V Армянин, Никифор был сослан на остров Прокконис. Там он и умер в 828 году.

В 846 году мощи святителя были найдены нетленными. Сначала их перенесли в Константинополь и положили в храме святой Софии. Затем перенесли в храм святых Апостолов. Рука святителя хранится в Хилендарском монастыре на Афоне. После себя святитель Никифор оставил после себя произведения, направленные против иконоборцев.

Приметы 26 марта

Народные приметы 26 марта / Фото: Pexels

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Что завтра нельзя делать

Издавна запрещалось наносить какой-либо вред растениям или деревьям в этот день. Также старайтесь не ходить в лес по необходимости. Все еще продолжается Великий пост, поэтому верующие не едят мясные, молочные продукты, яйца и рыбу.

Что можно делать завтра

Ранее было принято в этот день ходить на рыбалку. А еще ухаживали за садом, например, начинали высаживать молодые абрикосы, яблоки. Если сада не было, то работали с комнатными растениями.

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