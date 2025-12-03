Автоэксперты определили лучший внедорожник: неожиданный лидер рейтинга

Авто / © Unsplash

Несмотря на доминирование кроссоверов в рейтингах продаж, эксперты отмечают, что большинство из них не являются настоящими внедорожниками. Поскольку их проходимость не рассчитана на сложные условия, такие как крутые подъемы или переправа через реку. Поэтому эксперты назвали лучшую модель внедорожника на рынке.

Об этом сообщает Autocar.

Во главу угла среди внедорожников и автомобилей с полным приводом 2025 года эксперты поставили Land Rover Defender Octa.

«Составьте список самых универсальных автомобилей в мире, и Defender бесспорно войдет в тройку лидеров», — отмечает автомобильный эксперт Мэтт Сондерс.

Ключевые преимущества Land Rover Defender Octa — модель предлагает отличную динамику и улучшенную проходимость. Авто идеально подходит для езды по грязи, бродам и склонам. Эта модель прекрасно чувствует себя на обычной дороге и имеет просторный, хорошо отделанный интерьер и передовые технологии безопасности.

Главный недостаток модели — ее цена. В Украине, например, Land Rover Defender 110 Octa 635PS можно приобрести за «нескромные» 9,8 млн гривен. Специалисты также назвали другие внедорожники, на которые следует обратить внимание, отметив их сильные стороны:

Jeep Wrangler — хвалят за богатое оснащение уже в стандартной комплектации.

Toyota Land Cruiser — отличается своей великолепной надежностью.

ТОП-10 лучших внедорожников и полноприводных автомобилей 2025 года

Land Rover Defender Octa. Jeep Wrangler. Toyota Land Cruiser. Ford Ranger Raptor. Range Rover. Mercedes-Benz G-Class Subaru Outback. Dacia Duster 4×4. Land Rover Discovery. Ineos Grenadier.

Напомним, украинский рынок новых легковых автомобилей демонстрирует значительный рост, зафиксировав в ноябре самый лучший показатель продаж за последние 14 месяцев. В прошлом месяце украинцы приобрели около 8,3 тысяч новых авто.

