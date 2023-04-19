У Дніпропетровській області розмінували сільгоспугіддя: що відомо

За рік війни в області знешкодили понад шість тисяч вибухонебезпечних предметів.

У Дніпропетровській області піротехніки завершили розмінування сільськогосподарських угідь, аби туди могла вийти аграрна техніка. Після того, як земля підсохне, там будуть сіяти соняшник.

Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

"Піротехніки завершили обстеження сільгоспугідь області. Тих полів, які потребували розмінування найперше, аби туди могла вийти аграрна техніка", – написав він.

За його інформацією, фахівці працювали у Криворізькому районі. Оглянули 2645 гектарів. Знешкодили майже 25 ворожих боєприпасів.

Загалом у регіоні від початку повномасштабного вторгнення знешкодили понад шість тисяч вибухонебезпечних предметів.

"Розмінування піротехніки продовжують й нині. На жаль, роботи в них ще багато. Й агресор додає її щодня, обстрілюючи наші мирні міста та села", - пояснив Лисак.

Нагадаємо, британські розвідники вважають, що для розмінування України знадобиться щонайменше десятиліття. Від початку російського вторгнення було зареєстровано понад 750 жертв від мін серед мирного населення. Найбільше страждають звільнені території Херсонської та Харківської областей.

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